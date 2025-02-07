Son dakika | Merkez Bankası 2025 yılı enflasyon tahminini yükseltti!

Son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, Ankara’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi'nde gerçekleştirilen Enflasyon Raporu 2025-I Bilgilendirme Toplantısı’nda kamuoyuyla yılın ilk enflasyon raporunu paylaştı.

Karahan, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde (önceki yüzde 21) gerçekleşeceğinin tahmin ediyoruz. 2026 için yüzde 12 tahminini koruduk, 2027'de yüzde 8'e gerilemesini hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.





Merkez Bankası, 2024 yılının 4. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini sırasıyla yüzde 44 ve yüzde 21 olarak yukarı yönlü güncellemiş; 2026'da ise, yüzde 12'ye gerileyeceğini öngörmüştü.



Karahan'ın konuşmasında öne çıkan ifadeler şu şekilde:



Dezenflasyon sürecimiz sürüyor. Makroekonomik göstergeler de bu süreçle uyumlu şekilde devam ediyor. İç talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini, enflasyonun ana eğiliminin düşüş trendinde olduğunu değerlendiriyoruz. Para politikasındaki sıkı duruşumuzu dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde devam ettireceğiz.





CARİ AÇIKTA ARTIŞ BEKLENEBİLİR

Sıkı para politikamız sonucunda iç talepteki dengesi seyir sürecek. Çıktı açığı önümüzdeki dönemde negatif seyir sürecek. Cari işlemler dengesindeki olumlu seyir devam ediyor. Önümüzdeki dönemde cari açıkta bir artış bekliyoruz, fakat söz konusu artış sıkı parasal duruşumuzun etkisiyle sınırlı kalabilir.



KÜRESEL TİCARTTE BELİRSİZLİK YÜKSELDİ

Küresel büyümede kademeli toparlanma öngörüsü korundu. Küresel ticaret politikalarına dair belirsizlik son dönemde yükseliş gösterdi. Enerji fiyatları son dönemde dalgalı bir seyir görüldü. Merkez bankaları enflasyon eğilimini dikkate alarak parasal sıkılığı azaltıyor. Piyasa fiyatlamaları hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde 2025'te faizlerin daha yavaş indirileceğine işaret ediyor.





ENFLASYON İKİNCİ ÇEYREKTE YENİDEN YAVAŞLAYACAK

Son rapor döneminden bu yana enflasyon gelişmeleri öngörülerimizle uyumlu geldi. Tüm göstergeler ana eğilimde kademeli bir yavaşlamayı gösteriyor.

Ana eğilim ocakta ise öngörülerimizle uyumlu geldi. Ocakta zamana bağlı fiyatlama yapılan kalemlerdeki enflasyon dikkat çekti. Enflasyonun ana eğiliminin ilk çeyrekteki artış sonrası ikinci çeyrekte tekrar yavaşlayacağını bekliyoruz. Hizmet enflasyonu kademeli olarak güç kaybediyor.



KİRA ENFLASYONU YAVAŞLIYOR

Kira enflasyonunun yüksek olmakla beraber yavaşlama sürecinde olduğunu görüyoruz. Ocakta aylık kira enflasyonundaki dönemsel artış, kira sözleşme yenileme oranındaki yükselişten kaynaklanıyor.



SIKI DURUŞ DEVAM EDİYOR

Para politikasındaki kararlı duruşumuzla beklentilerdeki düzelme devam edecek. Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçeve sayesinde mevduat faizlerinin seviyesi TL'ye geçişi ve tasarrufları desteklemeyi sürdürüyor.





ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Enflasyonun 2025 yıl sonunda yüzde 24 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki yüzde 21). Enflasyonun 2026 yıl sonunda yüzde 12 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 8 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun orta vadede yüzde 5 hedefine yakınsayarak istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz.



REVİZYONUN SEBEBİ PARA POLİTİKASI DIŞI ETKİLER

Gıda fiyatları ve yönetilen-yönlendirilen fiyatlar tahmin güncellemesine neden oldu. Revizyon para politikasının görece etki alanı dışındaki unsurlardan kaynaklanıyor; bu yüzden para politikası duruşuna ilişkin herhangi bir gevşeme sinyali taşımıyor.





FAİZ İNDİRİMİ DEVAM EDECEK Mİ?

Soru cevap kısmına geçen Karahan, faiz indirimine ilişkin dikkat çeken bir sinyal verdi. Merkez son iki ayda peş peşe faiz indirimine giderken ilerleyen toplantılarda da indirim gelir mi sorusuna şu cevap verdi:



"Talep koşulları ve beklentiler dikkate alındığında indirim için uygun alan olduğunu değerlendirdik ve bunun için de epey bekledik. Aralık ayında belli bir alan oluştuğunu görünce indirimlere başladık ama faiz indirimlerinin miktarı veya sayısı enflasyon görünmündeki gidişata bağlı olacak. Oto pilotta değiliz enflasyon görünümünde bozulma olması durumunda her türlü seçeneği değerlendiririz."