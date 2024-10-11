Son dakika! Merkez Bankası açıkladı: Enflasyon tahmini yükseldi, dolar tahmini geriledi

11 Ekim 2024 10:10 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 10:34

Son dakika haberi! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi'ni yayımladı. Buna göre yılsonu enflasyon tahmini yükselirken dolar kuru tahmini geriledi.

Türkiye​ Cumhuriyet Merkez Bankası​ Piyasa Katılımcılar Anketi verilerine göre, yıl sonu enflasyon​ tahmini yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e yükseldi. Dolar​ tahmini ise 37,16 TL'den 36,63 TL'ye düştü.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,14 iken, bu anket döneminde yüzde 44,11 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,49 iken, bu anket döneminde yüzde 27,44 şeklinde açıklandı. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,38 ve yüzde 18,08 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİLERİ AÇIKLANDI

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 50,83 iken, bu anket döneminde yüzde 50,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak gerçekleşti.

DOLAR KURU BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 37,16 TL iken, bu anket döneminde 36,63 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,43 TL iken, bu anket döneminde 42,73 TL olarak gerçekleşti.