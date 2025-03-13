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 | Özge Sönmez

Son dakika | Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması geldi. Karahan, 'Yüzde 24 olan yıl sonu enflasyon hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde de politika faizini belirlerken önceliğimiz dezenflasyon patikasının gerektirdiği sıkılığı sağlamak olacak.' dedi.

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Son dakika | Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 08:42
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 09:02

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD'deki temasları sırasında Anadolu Ajansı'nın (AA) New York Ofisini ziyaret etti.

Gündeme ilişkin soruları da yanıtlayan Karahan, son dönemde enflasyonda gerçekleşen gerilemenin baz etkilerinden ziyade sıkı para politikasının da etkisiyle ana eğilimdeki düşüşten kaynaklandığını değerlendirdiklerini söyledi.

Karahan, yılın kalanında da enflasyondaki düşüşte ana eğilimdeki iyileşmenin etkili olacağını ifade ederek, "Yüzde 24 olan yıl sonu enflasyon hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

Sıkı para politikası duruşunu devam ettireceklerini vurgulayan Karahan, enflasyondaki düşüşün devamı için talebin dezenflasyonist seviyelerde seyretmesinin son derece önemli olduğunu dile getirdi.

TÜRK LİRASI'NA GEÇİŞ DAHA YÜKSEK

"Talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz." diyen Karahan, bireysel kur korumalı mevduat hesaplarından Türk Lirası'na geçişin, dövize geçişe göre daha yüksek olduğuna dikkati çekti.

TCMB Başkanı Karahan, gelecek dönemde politika faizini belirlerken önceliğin dezenflasyon patikasının gerektirdiği sıkılığı sağlamak olacağına işaret ederek, "Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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ETİKETLER
#para politikası
#enflasyon
#türkiye cumhuriyet merkez bankası
#türkiye cumhuriyet merkezi bankası
#tcmb
#fatih karahan
#dezenflasyon
#Türk Lirası
#Ekonomi
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