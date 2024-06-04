Son dakika! Merkez Bankası Başkanı enflasyon tahminini açıkladı

04 Haziran 2024 15:53 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 16:45

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda önemli açıklamalarda bulundu.

Karahan şunları kaydetti:

SIKI PARA POLİTİKASI DENGELENECEK

Piyasadan ilave 550 milyar TL olmak üzere toplam 1,5 trilyon TL'den fazla likidite çektik. Likidite gelişmelerini yakından takip ederek, sterilizasyon araçlarını gerektiğinde etkin bir şekilde kullanacağız. Sıkı politika talebi dengeleyecek, tasarrufları teşvik edecek.

KKM PAYI GERİLEDİ

Konut fiyatlarındaki yavaşlamanın, ilerleyen dönemde gecikmeli olarak kira artışını sınırlayabileceğini değerlendiriyoruz. Son 9 ayda TL mevduat payı yüzde 32'den yüzde 48'e yükselirken, KKM payı yüzde 26'dan yüzde 13,4'e geriledi.

NET REZERVLER POZİTİFE GEÇTİ

Henüz resmi olmayan verilere göre, swap hariç net rezervde geçtiğimiz hafta itibarıyla pozitife geçmiş bulunuyoruz. Olumsuz baz etkisiyle enflasyon mayısta zirveye ulaşmıştır, böylece geçiş döneminin sonuna gelmiş bulunmaktayız.

YIL SONUNDA ENFLASYON NE KADAR OLACAK?

Yılın geri kalanında enflasyonun istikrarlı olarak gerileyeceği dezenflason dönemine gireceğiz. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar, para politikasındaki sıkı duruşu sürdürüleceğiz. Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'e iner."

TİCARİ BÜYÜME DENGELENECEK

Önümüzdeki dönemde toplam ticari kredi büyümesinde bir dengeleme bekleniyor. Dayanıklı tüketim mallarında fiyat artışlarının yavaşlaması bekleniyor.

KIRMIZI ET FİYATLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Başta kırmızı et olmak üzere gıda fiyatlarındaki artış lokanta-otel fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Kartla yapılan harcamaların artış oranında yavaşlama görüyoruz. Arz koşulları talep koşullarına kıyasla daha ılımlı bir seyir izliyor.