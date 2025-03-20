Son dakika | Merkez Bankası borç verme faiz oranını yükseltti

Son dakika haberi: Merkez Bankası borç verme faiz oranını yüzde 46'ya yükseltti. Merkez Bankası, sitesinden yazılı açıklama yayınlayarak Para Politikası Kurulu'nun finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandığını bildirdi. Türk lirası ve döviz likiditesine yönelik tedbirler alındı. Merkez Bankası, finansal piyasaların etkin işleyişini sürdürmek için gerektiğinde ek önlemlerin de devreye sokulabileceğini belirtti. İşte detaylar...

Son dakika haberine göre, Merkez Bankası (MB) Para Politikası Kurulu (PPK), finansal piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı ve enflasyon görünümüne yönelik riskleri ele aldı. Toplantı sonucunda, sıkı para politikası duruşunu desteklemek amacıyla önemli kararlar alındı.

Kurul, gecelik vadede uygulanan borç verme faiz oranını yüzde 46'ya yükseltti.

Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 42,5’te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranı yüzde 41’de sabit tutuldu.

https://x.com/Merkez_Bankasi/status/1902731718295011395

GECELİK VADEDE BORÇLANMA FAİZ ORANI YÜZDE 41’DE SABİT TUTULDU

Açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanmıştır. Söz konusu gelişmelerin enflasyon görünümü açısından oluşturabileceği riskler değerlendirilerek, sıkı parasal duruşu destekleyici tedbirler alınmıştır. Bu doğrultuda Kurul, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 46’ya yükseltilmesine karar vermiştir. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’de sabit tutmuştur. Ayrıca, piyasadaki oynaklığı sınırlamak üzere TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler alınmıştır. Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır." ifadelerine yer verildi.