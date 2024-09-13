Son dakika | Merkez Bankası dolar kuru, enflasyon, faiz tahminini açıkladı

13 Eylül 2024 10:08 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 11:13

Son dakika! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları belli oldu. Buna göre, ekonomistlerin yıl sonu dolar kuru tahmini 37,16 lira, enflasyon beklentisi ise yüzde 43,14 oldu.

Son dakika haberi: Merkez Bankası​ (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi​'nin sonuçlarını yayımladı. Böylelikle yıl sonuna ilişkin, dolar kuru​, enflasyon​ ve faiz beklentileri belli oldu.

YIL SONUNDA DOLAR KURU​ NE KADAR OLACAK?

Orta Vadeli Program kapsamında dolar kurunun 2024'te 33,2 TL olması beklenirken, 2025'te 42, 2026'da 44,4 şeklinde olması bekleniyor. Merkez Bankası​ Piyasa Katılımcıları anketine göre, ekonomistlerin 2024 sonu dolar/TL beklentisi 37,16 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket döneminde 42,43 TL olarak açıklandı.

Bir önceki dönemde beklentiler sırasıyla 37,28 ve 42,03 TL olarak açıklandı.

ENFLASYON​ TAHMİNİ DE BELLİ OLDU

Piyasa Katılımcıları Anketi​'ne göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 43,14 oldu. Bir önceki ankette bu beklentiler yüzde 43,31 olarak açıklandı.

Bununla beraber 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 27,49 olurken 4 ay sonrası TÜFE beklentisi ise sırasıyla yüzde 19,30 ve yüzde 18,38 şeklinde açıklandı.

Öte yandan OVP'de TÜFE beklentisi 2024 için yüzde 41,5 olarak ifade edildi. 2025 için yüzde 17,5 2026 ve 2027 yıllarında ise sırasıyla yüzde 9,7 ve yüzde 7 enflasyon​ tahmini yapıldı.

FAİZ BEKLENTİSİ AÇILANDI

Merkez Bankası​ anketine katılan ekonomistler BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisini yüzde 50,83 olarak açıkladı.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON​ AÇIKLAMASI GELDİ

Bakan Şimşek sosyal medya hesabı X'te enflasyonun gidişatına yönelik önemli açıklamalar yaparak şunları kaydetti: Enflasyon​ beklentilerindeki iyileşme program hedeflerimizi destekliyor.

Dezenflasyondaki belirginleşmeyle yıl sonu enflasyon​ beklentisi yüzde 43,1’e geriledi. On bir aydır azalan 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon​ beklentileri ise sırasıyla yüzde 27,5 ve yüzde 18,4 oldu.

Son 3 ayda 23,5 puan gerileyen yıllık enflasyonun eylülde yüzde 50’nin altına inmesi bekleniyor. 2024 yılında yüzde 4,9 seviyesinde öngördüğümüz bütçe açığının milli gelire oranını gelecek yıl yüzde 3,1’e düşürmeyi hedefliyoruz. Böylece mali disiplin dezenflasyona güçlü destek sağlayacak.

Fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımızı eşgüdüm içerisinde sürdüreceğiz. Enflasyondaki yapısal katılıkları da gidererek vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız.