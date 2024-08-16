Son dakika | Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

16 Ağustos 2024 10:11 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 10:30

Konut fiyatları için yıllık değişim oranı belli oldu! İki büyük şehirde fiyatlar geriledi

Konut fiyatları için yıllık değişim oranı belli oldu! İki büyük şehirde fiyatlar geriledi

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Birikmiş parası olan dikkat! TL mevduat faizleri güncellendi: İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları belli oldu. Ankete katılanlar enflasyon, dolar kuru ve faiz için beklentilerini sıraladı.

DOLAR KURU NE KADAR OLACAK?

Ekonomistlerin 2024 yıl sonu dolar/TL beklentisi 37,28 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket döneminde 42,03 TL şeklinde açıklandı. Bir önceki ankette yıl sonu dolar tahmini 37,37 olarak açıklanmıştı.

FAİZ BEKLENTİLERİ DE DEĞİŞTİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi de yılın sekizinci anketinde yüzde 50 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket döneminde yüzde 50,00 seviyesinde bir önceki dönemle aynı kaldı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi de bu anket döneminde yüzde 43,31 oldu. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 42,95 şeklinde ifade edilmişti.

Bununla beraber 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 28,71, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise sırasıyla yüzde 19,32 ve yüzde 19,30 olarak açıklandı.

Öte yandan Merkez Bankası yılın 3. Enflasyon Raporu sunumunda 3 yıllık TÜFE beklentilerini açıkladı. Banka, 2024 yıl sonu hedefini yüzde 38’de, 2025 ve 2026 sonu hedeflerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde kaldığını açıklayarak beklentilerini değiştirmediğini ifade etti.