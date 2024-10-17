Son dakika: Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı açıklandı
Piyasaların merakla beklediği faiz kararı geldi. Merkez Bankası politika faizini ekim ayında beklentiler doğrultusunda yüzde 50'de sabit tuttu. Ekonomistler karardan önce açıkladıkları ankette faizin yüzde 50 seviyesinde sabit kalacağını öngörmüştü.
Gelen son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan kurul, yılın onuncu faiz kararını duyurdu. Banka son altı aydır politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı.
POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 50'DE SABİT TUTULDU
Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası’nın ekim ayı faiz kararına odaklanmıştı. FED'in uzun bir aranın ardından faiz indirimine gitmesinin ardından gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına çevrilmişti.
Para Politikası Kurulu toplantısı, Fatih Karahan başkanlığında bugün gerçekleşti ve faiz kararı saat 14.00’te açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu.
BEKLENTİLERE PARALEL KARAR ÇIKTI
Ekonomistler karardan önce açıkladıkları ankette faizin yüzde 50 seviyesinde sabit kalacağına kesin gözüyle bakıyordu. Yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 47,5 ile 50 arasında değişiyor.
TCMB'nin bir sonraki toplantısı 21 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.
Politka metninde şu ifadeler yer aldı;
"Eylül ayında enflasyonun ana eğilimi bir miktar yükselmiştir. Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima etmektedir.
Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir. Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik ise son dönemdeki veri akışı ile artmıştır.
Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir.
Bu karar herkesi tatmin edecek gibi durmuyo, umarım ekonomi iyileşir