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 | İrem Çınar

Son dakika | Merkez Bankası faiz kararı açıklandı!

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Başkan Fatih Karahan başkanlığında Haziran ayı faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 46 seviyesinde sabit tuttu.

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Son dakika | Merkez Bankası faiz kararı açıklandı!
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 13:59
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 14:55

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) haziran ayı faiz kararını açıkladı. Banka, yüzde 46 seviyesinde olan politika faizinin sabit tutulmasına karar verdi.

Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’te sabit tuttu.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler de TCMB'nin politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutmasını bekliyordu.

TCMB nisanda politika faizinin yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltilmesine karar vermişti. Kurul ayrıca, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltmişti.

Son dakika | Merkez Bankası faiz kararı açıklandı!

POLİTİKA FAİZİ SABİT BIRAKILDI

Merkez Bankası’nın açıklaması şöyle:

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’da sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’te sabit tutmuştur.

Enflasyonun ana eğilimi mayıs ayında gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimdeki düşüşün haziran ayında da sürdüğüne işaret etmektedir. İkinci çeyreğe ait veriler yurt içi talebin yavaşladığını göstermektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

Son dakika | Merkez Bankası faiz kararı açıklandı!

YURT İÇİ TALEPTE YAVAŞLAMA SİNYALLERİ

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

LİKİDİTE YÖNETİMİ SIKI ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLECEK

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

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