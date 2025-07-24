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 | İrem Çınar

Son dakika | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Temmuz ayı faiz kararını açıkladı. TCMB faizi 300 baz puan düşürdü. Piyasada ortalama beklenti 250 baz puanlık faiz indirimi olacağı yönündeydi. Böylece Merkez, faizi ortalama beklentinin biraz üzerinde düşürdü.

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Son dakika | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 13:59
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 14:14

Türkiye Cumhuriyet (TCMB), Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde indirime gitti. Banka, politika faizini 300 baz puan düşürerek yüzde 46'dan yüzde 43'e çekti.

Merkez Bankası, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e indirdi. Bu adımla birlikte faiz koridorunda da aşağı yönlü bir güncelleme yapılmış oldu.

AA Finans tarafından düzenlenen beklenti anketine katılan ekonomistler, Temmuz ayında politika faizinde 250 baz puanlık bir indirim öngörüyordu. Piyasadaki genel beklenti de bu yöndeydi. Ancak TCMB'nin 300 baz puanlık indirimi, beklentilerin bir miktar üzerinde gerçekleşti.

Son dakika | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

MERKEZ BANKASI FAİZ ORANINI YÜZDE 43'E DÜŞÜRDÜ

Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle:

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’dan yüzde 43’e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e indirmiştir.

Enflasyonun ana eğilimi haziran ayında yatay seyretmiştir. Öncü veriler temmuz ayında aylık enflasyonun aya özgü unsurlarla geçici olarak artacağına işaret etmektedir. Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist etkisinin arttığını göstermektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Maliye politikasının eşgüdümü bu sürece katkı sağlayacaktır. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

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#faiz kararı
#faiz kararı
#Merkez Bankası
#Ekonomi
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