Son dakika: Merkez Bankası kasım ayı faiz kararı belli oldu

21 Kasım 2024 13:37 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 14:00

Döviz, hisse senedi, ve mevduat faizi ile beraber yatırımcıların radarında bugün Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. Son dakika haberi ile merakla beklenen faiz kararı geldi. Merkez Bankası politika faizini kasım ayında beklentiler doğrultusunda yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu​ (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan​ başkanlığında toplandı. Gelen son dakika haberine göre, Para Politikası Kurulu yılın 11. faiz kararını kamuoyu ile paylaştı. Banka, politika faizi​ olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek üst üste 8. kez yüzde 50'de sabit tuttu.

POLİTİKA FAİZİ​ YÜZDE 50'DE SABİT BIRAKILDI

Merkez Bankası’nın kasım ayı faiz kararı​ geldi. Para Politikası Kurulu toplantısı, Fatih Karahan başkanlığında bugün gerçekleşti ve faiz kararı saat 14.00’te açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİYLE UYUMLU GELDİ

Ekonomistler karardan önce açıkladıkları anket sonuçlarına göre, ekonomistler politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyordu. Yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 49,10 olarak hesaplandı. ekonomistlerden 6'sı yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 48,5 ve 3'ü yüzde 47,5 olacağını öngördü.

EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası, geçtiğimiz ay ekimde politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu.

FAİZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bizi bizden iyi tanıyan dev banka Deuctsche Bank faiz indirimi beklentisi öne çekti. Kurum, ilk faiz indirimi zamanlamasına ilişkin tahminlerini değiştirdi ve 2025 ocak ayında başlamasını öngördüğü 250 baz puan faiz indirim beklentisini aralık ayına çekti.

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