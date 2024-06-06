Son dakika! Merkez Bankası rezervlerdeki artışı 5. haftasında, Bakan Şimşek'ten açıklama geldi

06 Haziran 2024 15:16 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 15:31

Emekliye 50 bin liralık kredi imkanı! Tüm şartlar belli oldu

Emekliye 50 bin liralık kredi imkanı! Tüm şartlar belli oldu

Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından Merkez Bankası rezervlerindeki artışı değerlendirdi.

REZERVLER GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri 31 Mayıs ile biten haftada 1 milyar 406 milyon dolar artarak 143 milyar 648 milyon dolar oldu. Bu rakamlarla beraber rezervlerdeki artış beşinci haftasına taşındı.

2020'DEN BU YANA İLK KEZ POZİTİFE DÖNDÜ

Bakan Şimşek yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Dış şoklara karşı dayanıklılığımız daha da artıyor.

Rezervlerimiz ve makro finansal istikrarımız güçleniyor.

Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü.

Son 2 ayda swap hariç net rezervler 67 milyar dolar arttı.

Brüt rezervler ise 143,6 milyar dolara ulaştı.

Rezervlerimizin daha da artırılması için yeşil dönüşüm, enerji verimliliği ve yeni sanayi politikalarıyla sürdürülebilir cari açığa ulaşılması, doğrudan yabancı yatırımları artırmaya yönelik politikalar ve sermaye benzeri dış kaynağa erişim önem arz etmektedir.

Bunu da programı kararlılıkla uygulayarak başaracağız.