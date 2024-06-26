Son dakika! Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların zirvesinde! Rekor seviye görüldü

26 Haziran 2024 14:40 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 14:58

Son dakika haberi: Ekonomi yönetiminin attığı adımlar sonrasında Merkez Bankası rezervleri yükselmeye devam ediyor. Toplam rezervler 14 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 149 milyon dolar arttı. Böylelikle Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların zirvesine çıkarak 146 milyar 301 milyon dolara kadar çıktı.

ALTIN REZERVLERİ AZALDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Brüt döviz rezervleri 2 milyar 77 milyon dolar artarak 86 milyar 356 milyon dolardan 88 milyar 433 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 14 Haziran haftasında 1 milyar 928 milyon dolar azalarak 59 milyar 796 milyon dolardan 57 milyar 868 milyon dolara geriledi.

MEVDUATLARIN PAYI ARTTI

Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankacılık sektörüne ilişkin haftalık verilerinde Türk Lirası mevduatlara ilişkin verileri paylaştı.

14 Haziran haftası verilerine göre bankalardaki toplam Türk Lirası mevduatı ilk kez 10 trilyon lirayı aştı. BDDK verilerine göre 14 Haziran haftasında TL mevduatları 527 milyar 130 milyon lira artış göstererek 10 trilyon 320 milyar 325 milyon liraya yükseldi.

TL'nin toplam mevduata oranı da yüzde 63 oldu. 14 Haziran itibarıyla bu paranın dolar karşılığı 319 milyar 784 milyon dolar oldu. BDDK verilerine göre 1 Ocak 2014 tarihinden beri TL mevduattaki paranın dolar karşılığı rekor seviyeye yükseldi.