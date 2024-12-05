Son dakika | Merkez Bankası TÜFE endeksli teminatların iskonto oranı yüzde 30’a indirildi!

05 Aralık 2024 18:47 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 19:04

Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tüketici fiyat endeksine (TÜFE) bağlı devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ve kira sertifikalarına uygulanan iskonto oranını yüzde 80'den yüzde 30 seviyesine düşürdü.

Son dakika haberine göre, Türkiye​ Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Açık Piyasa, Bankalararası Para Piyasası ve Döviz Piyasası işlemlerinde geçerli teminat iskonto oranlarında önemli bir güncellemeye gittiğini duyurdu.

TCMB tarafından yapılan açıklamada, TÜFE’ye endeksli Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ve kira sertifikalarının iskonto oranının %80'den %30'a düşürüldüğü bildirildi.

MERKEZ BANKASI İSKONTODA İNDİRME GİTTİ!

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Açık Piyasa, Bankalararası Para Piyasası ve Döviz Piyasası işlemlerinde geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilmiştir. Bu çerçevede, TÜFE’ye endeksli DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranının %80'den %30'a indirilmesine karar verilmiştir.

Güncellenen Türk Lirası ve Döviz Piyasaları Uygulama Talimatlarına Bankamız internet sitesinde “Piyasalar ile İlgili Mevzuat” bölümünden erişim sağlanabilir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."