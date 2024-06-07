Son dakika! Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı... Aşağı çekildi
Son dakika haberi... Merkez Bankası'ndan yeni faiz adımı geldi. Buna göre TCMB, yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını 25 baz puan indirdiği bildirildi.
Merkez Bankası haftanın son işlem gününde dikkat çeken faiz adımı attı. Buna göre yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranı 25 baz puan indirildi.
MERKEZ BANKASI'NDAN YENİ FAİZ ADIMI
TCMB tarafından Türk lirası cinsinden ve ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin faizle tesis edilen kısmına (Ortalama tesis edilen tutarlar ile ortalama tesis edilmesi gereken tutarlar arasındaki faiz) uygulanan faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye çekildi.
AMB KARARINI TAKİP ETTİ
Öte yandan Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) faiz indirimi sonrası döviz depo alım faiz oranı, tüm vadelerde yüzde 4'ten yüzde 3,75'e çekildi. Döviz depo satım faiz oranları ise 1 hafta vadede yüzde 6'dan yüzde 5,75'e, 1 ay vadede yüzde 6,5'ten yüzde 6,25'e indirildi.
AMB, dün mevduat faizini yüzde 4'ten yüzde 3,75 seviyesine çekmişti.