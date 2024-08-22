Son dakika | Merkez Bankası'ndan KKM açıklaması

22 Ağustos 2024 10:12 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 10:26

6 ayın en hızlı kaybı! KKM için alınan önlemler işe yaradı

6 ayın en hızlı kaybı! KKM için alınan önlemler işe yaradı

KKM'de erime hızlandı! KKM'den çıkış için yeni plan hazır: İşte tüm detaylar...

KKM'de erime hızlandı! KKM'den çıkış için yeni plan hazır: İşte tüm detaylar...

Merkez Bankası, "Son 2 ayda KKM'de 14 milyar dolarlık çözülmeye karşın yabancı para mevduat sadece 3,3 milyar dolar arttı" açıklamasında bulundu.

KKM'DE 14 MİLYAR DOLARLIK ÇÖZÜLME

TCMB, son 2 ayda KKM hesaplarında 14 milyar dolarlık çözülme yaşandığını aktardı.

Bu süreçte yabancı para mevduatın ise 3,3 milyar dolar arttı.

Merkezin Güncesi'nde yer alan yazıda, "Son 2 ayda KKM'de 14 milyar dolarlık çözülmeye karşın yabancı para mevduat sadece 3,3 milyar dolar arttı" ifadelerine yer verildi.

YABANCI PARA MEVDUAT TUTARI ARTTI

TCMB'de Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Fazilet Çavuşoğlu, Hazine ve Kurumsal Operasyonlar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Cihan Fırat, Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı Erinç Menekşe tarafından hazırlanan analiz Analizde, son günlerde yabancı para mevduat tutarında yaşanan artışın tasarruf sahiplerinin lira talebinin gelişimine olan ilgiyi artırdığı aktarıldı.

Yabancı para mevduat tutarındaki artışın KKM bakiyesinin azaltılması süreciyle ilişkisinin veriler ışığında değerlendirilip tasarruf tercihleri çerçevesinde yorumlandığı ifade edildi.

Analiz sonucunda, yabancı para mevduat tutarındaki artışın KKM bakiyesindeki hızlanan düşüşle uyumlu olduğu ve tasarruflarda TL tercihinin devam ettiğinin altı çizildi.