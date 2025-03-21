Son dakika! Merkez Bankası'ndan yeni hamle geldi

Gelen son dakika haberine göre, Merkez Bankası yeni adımını duyurdu. TCMB, vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edilmesine karar verdi.

TCMB vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç ederek parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmeyi ve sıkı parasal duruşunu desteklemeye karar verdi.

LİKİDİTE SENETLERİ İHRAÇ EDİLMESİNE KARAR VERDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edilmesi kararını aldı. Açıklamada, 24 Mart 2025 Pazartesi gününden başlayarak yapılacak ihalelere ilişkin bilgilerin veri sağlayıcılar aracılığıyla duyurulacağı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, Banka'nın parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek ve sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla sterilizasyon araçlarını etkili şekilde kullanmaya devam ettiği vurgulandı.