Son dakika | Tarihi karar: Moody's Türkiye'nin kredi notunu ilk kez 2 kademe yükseltti

19 Temmuz 2024 23:43 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 00:16

Son dakika haberine göre; uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3"ten "B1"e yükseltti. Moody's tarihimizde ilk kez iki not artırımı birden yapmış oldu.

Moody's, Türkiye'nin kredi notu görünümünü de "pozitif" olarak korudu.

KREDİ NOTUNUN YÜKSELTİLMESİNDE 2 TEMEL NEDEN DİKKAT ÇEKTİ

Kredi notunun yükseltilmesinin temel nedeni olarak yönetişimdeki iyileşmeler ve özellikle ortodoks para politikasına kararlı geri dönüş gösterildi.

Raporda “Enflasyon ve iç talepte ılımlılaşma başlamasıyla gelecek aylarda ve 2025’te enflasyonist baskıların azalacağına dair güvenimiz artmakta” ifadesine yer verildi. Enflasyonun Aralık itibariyle yüzde 45’in altına düşeceği öngörülürken 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 38’den yüzde 30’a düşürüldü.

Moody’s Ocak ayında Türkiye’nin B3 olan kredi notunu değiştirmemiş, görünümünü durağandan pozitife yükseltmişti.

BAKAN ŞİMŞEK: UYGULADIĞIMIZ PROGRAM SAYESİNDE...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Moody's tarafından açıklanan kararının ardından değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Moody’s kredi notumuzu ilk defa iki kademe artırdı! Uyguladığımız program sayesinde ülke kredi notumuzu 11 yıl sonra yükselten Moody’s görünümü pozitif olarak korudu.

Ekonomideki dengelenme, azalan dış finansman ihtiyacı, artan uluslararası rezervler ve dezenflasyon süreci not artışında etkili oldu.

Görünümün pozitif olarak korunması programımıza duyulan güveni yansıtırken potansiyel not artışlarına işaret ediyor. Ekonomimizin dayanıklılığını artıran kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımızı uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz."