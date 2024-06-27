Son dakika | Ticaret Bakanlığı duyurdu! Araç satışlarında 6 ay-6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması uygulaması uzatıldı

27 Haziran 2024 09:01 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 09:23

Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı, araç satışlarda fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek ve suistimalleri önlemek adına uygulamaya koyduğu "6 ay-6 bin kilometre" ve "ilan kısıtlaması" uygulamalarının süresini uzattı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

STOKÇULUK ÖNLENECEK

"Ticaret Bakanlığımız, otomotiv piyasasında önceki yıl ve geçen yıl yaşanan spekülatif fiyat oluşumları ile stokçuluk faaliyetlerini ortadan kaldırmak ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis etmek üzere çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.

Bu kapsamda, “pazarlama ve satış kısıtlaması” ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden yetkili satıcılar ve bireyseller tarafından motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe, doğrudan veya dolaylı olarak pazarlanması veya satışının 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılamayacağına ilişkin yeni düzenlemeler hayata geçirilmişti. Aynı şekilde, “ilan kısıtlaması” ile güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla ikinci el satışta pazarlanmasının da 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılamayacağı belirlenmişti.

90 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Ticaret Bakanlığımızca bugüne kadar 6 ay - 6 bin km. düzenlemesi kapsamında, otomobil yetkili bayisi ile oto galerilere yaklaşık 52 milyon TL, ilan kısıtlamasına aykırı hareket edenlere ise yaklaşık 90 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığımızca yapılan düzenleme ve denetimler neticesinde; sıfır taşıtların ikinci ele düşürülerek satışa sunulması yoluyla haksız kazanç sağlanmasının önüne geçilmiş, sıfır taşıt arzının artmasına katkı sağlanarak gerçek ihtiyaç sahiplerinin taşıta ulaşmalarına imkân sağlanmış ve otomotiv sektöründeki spekülatif fiyat artışları engellenerek tüketici mağduriyetleri ortadan kaldırılmıştır. Bu doğrultuda, söz konusu kazanımlar göz önünde bulundurularak, ilgili iki düzenlemenin de 6 ay süreyle, 1 Ocak 2025 tarihine kadar yeniden uzatılmasına Ticaret Bakanlığımızca karar verilmiştir.

AYKIRI SATIŞLAR ENGELLENECEK

Bu çerçevede, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesiyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin yanı sıra, bir takvim yılı içinde yetki belgesiz üç ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek veya tüzel kişilerin 6 ay - 6 bin km. düzenlemesine aykırı satışlarının Noterlikler tarafından engellenmesine devam edilecektir.

Ticaret Bakanlığı olarak motorlu kara taşıtı ticaretinde hayata geçirdiğimiz bu düzenlemeler ile hem tüketiciler lehine fiyat istikrarını sağlamak, hem de sektör yetkilileri için adil ve dengeli bir piyasa yapısını tesis etmek amacıyla çalışmalar titizlikle sürdürülecek ve gerek görülmesi halinde ilave tedbirler alınacaktır."