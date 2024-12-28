Plastik poşete zam geldi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

28 Aralık 2024 02:54 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 03:14

Plastik poşetlerin geri kazanım katılım payı zamlanarak yeni fiyat belirlendi. Market ve alışveriş mağazaları gibi işletmelerin poşet başına ödeyeceği tutar artarken bu maliyetin tüketiciye yansıması merak ediliyor. Bakanlığın, yıllardır sabit tutulan 25 kuruşluk poşet ücretinde bir değişiklik yapıp yapmayacağı kararı bekleniyor. İşte detaylar...

Çevre​, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Çevre Kanunu​ kapsamında belirlediği geri kazanım katılım payı (GEKAP) tutarlarına ilişkin tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni kararla alışverişlerde kullanılan plastik poşetlerin üreticilere yansıyan geri kazanım katılım payı, yüzde 43,93 artırıldı.

POŞET ÜCRETİ 86 KURUŞA ÇIKTI

Üreticilere yansıyan geri kazanım katılım payı, yüzde 43,93 oranında artırılarak adet başına 86 kuruşa yükseltildi. Bu tutar, 1 Ocak 2025 itibarıyla uygulanacak. Halen yürürlükte olan düzenleme kapsamında, 2024 yılında plastik poşetler için geri kazanım katılım payı 60 kuruş olarak belirlenmişti.

25 KURUŞ ÜCRETİ ARTACAK MI?

Ancak Bakanlık, bu tutarın yalnızca 25 kuruşunun tüketicilere yansıtılmasını sağlamış, kalan maliyet üreticiler tarafından karşılanmıştı. Yeni düzenleme ile tüketicilerin ödeyeceği tutarın nasıl belirleneceği ise henüz netleşmedi. Adet başına 86 kuruşa yükseltilen plastik poşetlerin geri kazanım katılım payı, tüketicilerden değil, satış noktalarından (örneğin marketler ve alışveriş mağazaları) tahsil edilecek. Bu, marketlerin her bir poşet için devlete 86 kuruş ödeyeceği anlamına geliyor.

TÜKETİCİLERİN ALDIĞI POŞETLER ZAMLANACAK MI?

Ancak bu maliyetin tüketicilere ne ölçüde yansıtılacağı, Bakanlık tarafından alınacak karara bağlı. Bakanlık, plastik poşetlerin fiyatını artırmaya karar verirse, "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”"da güncelleme yapması gerekecek. Halihazırda, tüketiciler 5 yıldır plastik poşetler için sabit 25 kuruş ödüyor.

Plastik poşetlerin geri kazanım katılım payındaki bu artış, üretici ve satış noktalarına ek bir maliyet yükleyecek. Bakanlığın bu konuda nasıl bir denge sağlayacağı, önümüzdeki günlerde netleşecek. 1 Ocak 2024 itibarıyla 60 kuruş olan geri kazanım katılım payına rağmen, tüketicilerden alınan ücretin 25 kuruş olarak sabit tutulduğu hatırlatılırsa, yeni yılda bu sabit tutarın korunup korunmayacağı kritik bir gündem maddesi olacak.