Son dakika: Poşet fiyatları değişti! Yeni yıldan itibaren geçerli olacak tutar belli oldu

28 Aralık 2024 11:18 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 11:31

Gelen son dakika haberine göre lastik poşet fiyatı, yeni yılda değişti. 25 kuruş olan plastik market poşeti fiyatı artık 50 kuruş olarak uygulanacak.

Yeni yıldan itibaren geçerli olacak poşet fiyatı belli oldu. Plastik poşet fiyatı yeni yılda 50 kuruş olacak.

PLASTİK POŞETLER 50 KURUŞ OLDU

Market ve alışveriş merkezlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 25 kuruştan satılan poşet fiyatı zamlandı. 1 Ocak 2025'ten itibaren, plastik poşet kullanımının arttığı gerekçesiyle caydırıcı olması açısından 50 kuruş olarak satılacak.

PLASTİK POŞET KOMİSYONU TOPLANTISINI YAPTI

50 kuruş olarak belirlenen yeni poşet fiyatı 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak.

Yeni yılda uygulanacak plastik poşetlerin bedelini belirlemek amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla 21 Kasım'da Bakanlık'ta Plastik Poşet Komisyonu Toplantısı yaptı.

Toplantıda 25 kuruş olan poşet fiyatının plastik poşet tüketimini azaltacak bir tutar olmadığı görüşü dile getirilerek, plastik poşet kullanımının arttığı vurgulandı. Komisyon toplantısında sektör temsilcilerinden alınan talepler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunuldu.

Yapılan değerlendirmelerin ardından 2025 yılında plastik poşet bedeli 50 kuruş olarak uygulanmasına karar verildi.

İLK KEZ 2019'DA PARALI OLDU

Bakanlık tarafından plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetler 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli hale getirilmişti.