Son dakika | Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 şirketin hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı!

20 Ağustos 2024 00:12 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 00:28

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 20 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. "Bazı Ticari Ünvanları Yazılı Şirketlerin Sermayelerinde Bulunan Hazineye Ait Hisselerin Tamamının, Ana Ortaklık-İştirak İlişkileri de Korunmak Suretiyle Bir Bütün Halinde Türkiye Varlık Fonuna Aktarılmasına Dair Karar" (Karar Sayısı: 8857) kapsamında aralarında Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin de bulunduğu şirketlerin Hazine'ye ait olan hisselerinin tamamı Türkiye Varlık Fonu'na aktarılacak.

12 ŞİRKET BULUNUYOR

32 bin 638 sayılı Gazetede yayımlanan karara göre hisselerinin tamamı Türkiye Varlık Fonu'na aktarılacak şirketler şöyle: