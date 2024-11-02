Son dakika | S&P Türkiye'nin kredi notunu B+"dan "BB-"ye yükseltti!

02 Kasım 2024 00:14 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 00:24

Son dakika haberi: Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltti. Ayrıca kredi notu görünümünü de "durağan" olarak belirledi...