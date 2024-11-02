Son dakika | S&P Türkiye'nin kredi notunu B+"dan "BB-"ye yükseltti!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
02 Kasım 2024 00:14 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 00:24
Son dakika haberi: Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltti. Ayrıca kredi notu görünümünü de "durağan" olarak belirledi...
Son dakika haberine göre, Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak belirledi.
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Kaynak: tgrthaber.com