Son dakika | Sahte dolar ve euro krizi! Başsavcılık harekete geçmişti: Açıklamalar peş peşe geldi

28 Kasım 2024 11:40 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 17:34

Son dakika haberi: Sahte dolar ve euro iddialarına karşı polis ekipleri İstanbul genelinde operasyon başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında gündeme getirilen İstanbul merkezli sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla re'sen soruşturma başlattı. Merkez Bankası ve TBB'den açıklamalar peş peşe geldi. İşte detaylar...

Sosyal medyada yayılan sahte dolar​ ve euro​ para söylentilerine karşı polis​ ekipleri İstanbul​'da alarma geçti. Operasyon kapsamında Fatih ve Zeytinburnu olmak üzere iki ilçedeki adreslere baskın düzenlendi. Tam 3 milyon 600 bin euro sahte para​ ele geçirildi. Yakalanan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlının polisteki sorgusu sürüyor. Operasyonlar devam ederken yeni gelişme yaşandı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında gündeme getirilen İstanbul merkezli sahte para basımı ve dağıtımı konuların araştırılması amacıyla re'sen soruşturma başlatıldı.

Merkez Bankası, "Bankamız, banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürütmektedir" açıklamasında bulundu.

TBB VE MB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Bankalar Birliği''nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla, kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmaktadır."

TÜYEMDER BAŞKANI ŞEREN'DEN 1 MİLYON DOLAR AÇIKLAMASI

TÜYEMDER Başkanı Mehti Şeren, "600 milyon dolar veya 1 milyon dolar sahte para olduğu şeklindeki haberler tamamen asılsızdır. Piyasada bırakın 600 milyon dolar veya 1 milyar dolar sahte parayı, bin dolar dahi yoktur" dedi.