Son Dakika | Sahte TL, dolar ve euro matbaaları deşifre edildi! Bakan Yerlikaya operasyonu duyurdu

29 Kasım 2024 18:56 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 19:20

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sahte para üretenlere yönelik yapılan operasyonların bilançosunu yayımladı. Yılın ilk 10 ayında 340 operasyon düzenlendi ve sahte para üreten matbaalar deşifre edildi. Euro, Türk lirası ve dolar para birimlerine ait sahte üretimler piyasaya sürülmeden yakalandı.

Kalpazanların sahte para​ üretimi üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Yılın ilk 10 ayında yapılan operasyonlarda Türk lirası​, ABD doları​ ve euro üretenlerin matbaalarına operasyon düzenlendi. Sahte para üreten matbaalar deşifre edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamasında böyle duyurdu: "2024 yılının ilk 10 ayında “Parada Sahtecilik” suçuna yönelik 32’si planlı olmak üzere toplam 340 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda; 104 şüpheli tutuklandı. 48 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan Operasyonlar sonucu: 1 milyon 479 bin 260 TL, 352 bin 576 ABD Doları ve 3 milyon 613 bin 550 Euro değerinde sahte para ele geçirildi. Ayrıca sahte para üretiminde kullanılan 2 adet matbaa deşifre edildi. “Parada Sahtecilik” suçuna yönelik operasyonlarımız devam ediyor."