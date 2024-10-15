Son dakika | Savunma Sanayii fonu teklifine erteleme! AK Partili Güler duyurdu

15 Ekim 2024 17:59 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 18:55

Son dakika haberi: AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Savunma Sanayii Destekleme Fonu görüşmelerinin ertelendiğini açıkladı. 2025 yılına kalan teklif için Güler, "Teklifi daha detaylı ele almak için görüşmeleri sonlandırdık" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çalışmayla 100 bin TL ve üzerinde limiti olan kredi kartlarından 750 TL'lik Savunma Sanayii Destekleme Fonu alınacağını bildirmişti.

Son dakika haberine göre AK Parti​ Grup Başkanı Abdullah Güler​, Savunma Sanayii Destekleme Fonu görüşmelerinin ertelendiğini açıkladı. 2025 yılına kalan teklif için Güler, "Teklifi daha detaylı ele almak için görüşmeleri sonlandırdık" dedi.

AK PARTİLİ VEKİLLERİN İMZASIYLA KOMİSYONA GELDİ

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşüleceği TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda oturuma son verildi. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığında başlayan komisyonda, kanun teklifini AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy sunmuştu. Altınsoy'un sunumunun ardından komisyon üyesi milletvekillerine söz verildi.

Muhalefet partilerinin komisyon başkanlarının ardından kanun teklifini savunmak üzere iktidar partisi komisyon başkanları konuşmalarını gerçekleştirdi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, iktidar partisi komisyon başkanları konuşmasının ardından oturumun son bulduğunu ve komisyonun sona erdiğini dile getirdi.

AK PARTİLİ GÜLER: VATANDAŞ İTİRAZ ETTİ, TEKLİFİ İNCELEMEYE ALDIK

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, savunma sanayisinin herkesin gözbebeği olduğunu, özellikle yeni geliştirilen çelik kubbe hava savunma sistemi ve diğer elektronik harp sistemleriyle ilgili ciddi ek kaynaklara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na bütçeden gerekli kaynakların aktarıldığını ifade eden Güler, "Hem bu sene hem de önümüzdeki yıllar için ek bir kaynak ihtiyacı doğmuştu, teklifimizi de vermiştik. Burada yer alan unsurların daha detaylı incelenmesi konusunda itirazlar söz konusu oldu, vatandaşlarımızın bazı itirazları oldu. Bunları daha detaylı incelemek, varsa farklı manada değerlendirme yapmak üzere teklifimizi daha detaylı bir incelemeye alacağız" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Güler, 2025 yılı bütçesinin bu hafta Meclis'e sunulacağını dile getirerek, "Teklifimizin gerek itiraz edilen hususlarını gerekse diğer kalemlerdeki miktarları bütçeden sonraki dönemlerde tekrar değerlendirmek üzere şimdilik görüşmelerini tamamlamış olduk. Ertelendi diyebiliriz. Detaylı inceleme yapacağız. İhtiyaç duyulacak diğer kalemleri de daha detaylı inceleyerek varsa bu konuda değiştirilecek ya da geri çekilecek hususları bütçeden sonraki dönemde tekrar değerlendireceğiz."

Güler, teklifin geri çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir talebi olup olmadığı sorusuna, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız yeniden detaylı, titiz bir inceleme yapılması hususunu bize talimatlandırmıştır" cevabını verdi.

YILLIK 750 TL ÖDENMESİ PLANLANIYORDU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çalışmayla 100 bin TL ve üzerinde limiti olan kredi kartlarından 750 TL'lik Savunma Sanayii Destekleme Fonu alınacağını bildirmişti.

"ASKERİ AÇIDAN GÜÇLÜ OLMALIYIZ"

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy da teklife ilişkin verdiği bilgilerde Türkiye'nin hassas bir bölgede yer aldığını hatırlatarak "Her alanda hak ve menfaatlerimizi koruyabilmek ve dünya barışına katkı sunabilmek için en başta askeri açıdan güçlü olmak zorundayız" dedi.

Savunma sanayinde gelişmenin önemine vurgu yapan Altınsoy sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu kapsamda savunma sanayimizin gelişimi ve güçlenmesi, bir ihtiyaçtan ziyade zaruret haline gelmiş durumdadır. Bu kaotik ortamda hükümetimiz; devletimizin bekası, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için çalışmalarını azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, Mavi Vatan ve topraklarımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmektedir"

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