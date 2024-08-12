Son dakika | Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi kararları açıklandı

12 Ağustos 2024 19:40 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 19:56

Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Mehmet Şimşek başkanlığında yaptığı toplantıda bankacılık sektöründe enflasyon muhasebesine geçişi masaya yatırdı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ele alınan konular şöyle değerlendirildi:

"Finansal istikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Mehmet Simsek başkanlığında 12 Ağustos 2024 tarihinde toplanmıştır.

Toplantıda dünya ve Türkiye makroekonomik görünümü kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir.

Komite, bankacılık sektöründe enflasyon muhasebesi uygulamasının hazırlıklar ve sektöre olası etkileri ile sektörde derecelendirme notu

kullanımının etkinliği hususlarını ele almıştır.

Ayrıca, iklim değişikliğinin finansal istikrara etkilerinin değerlendirilmesi ve sürdürülebilir finans alanında ulusal düzeyde eşgüdümün sağlanması amacıyla Komite bünyesinde bir çalışma grubu kurulması kararlaştırılmıştır.

Komite, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

2025'TEN İTİBAREN GEÇECEK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 1 Ocak 2025'ten itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçeceğini duyurmuştu.