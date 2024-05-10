Son dakika! TÜİK, Mart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı

10 May 2024 10:03 - Güncelleme : 10 May 2024 10:22

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı işsizlik rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırma sonuçlarına göre;

Mart 2024'te, 15 yaş ve üstü kişiler arasında işsizlik, bir önceki aya göre 19 bin kişi azalarak 3 milyon 57 bin kişiye düştü.

KADINLARIN ORANI DAHA YÜKSEK

İşsizlik oranı, 0,1 puanlık bir düşüşle yüzde 8,6 seviyesine geriledi. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 6,8 olarak tahmin edilirken, kadınlarda bu oran yüzde 12 olarak hesaplandı.

İSTİHDAM ORANI ARTTI

Aktarılan verilere göre; bir önceki aya kıyasla istihdam edilenlerin sayısı 139 bin kişi arttı ve toplamda 32 milyon 588 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,5 oldu. Cinsiyet bazında ise bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda %32,5 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI...

İşgücü de bir önceki aya göre; 121 bin kişi artarak 35 milyon 645 bin kişiye ulaştı. İşgücüne katılma oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 54,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,8 iken kadınlarda yüzde 36,9 oldu.

GENÇ İŞSİZLİK ORANI GERİLEDİ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 15,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,7, kadınlarda ise yüzde 21,2 olarak tahmin edildi.

ÇALIŞMA SAATLERİ ARTIYOR

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 43,8 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 24

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı mart ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 24,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,1 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,3 olarak tahmin edildi.