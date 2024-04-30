Son dakika! TCMB Başkanı Karahan'dan kritik mesaj

30 Nisan 2024 14:28 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 14:57

Son dakika! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 92. hesap dönemi olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. TCMB Başkanı Fatih Karahan toplantıda önemli açıklamalar yaptı.

Karahan'ın konuşmasında öne çıkan mesajlar şunlar oldu:

YURT İÇİ TALEPTE DİRENÇ DEVAM EDİYOR

"2023'te net ihracat küresel faaliyetteki zayıf seyir nedeniyle yıl boyunca büyümeye negatif katkı verdi. 2023'ün üçüncü çeyreğinde yaşanan şoklar enflasyonu belirgin şekilde yükseltti.

Mart ayında aylık enflasyonun eğilimi öngörülenden yüksek gerçekleşti. Göstergeler yurt içi talepte direncin devam ettiğini gösterdi.

YILSONU ENFLASYONU BEKLENTİMİZİN ÜZERİNDE

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını temel politika faizi olarak kullanmaya devam edeceğiz. Yaptığımız parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkilerini yakından izliyoruz. Yıl sonu enflasyonu hala beklentilerimizin üzerinde.

İç talepte dengelenme ile birlikte sağlıklı bir dezenflasyon sürecine gireceğimizi değerlendiriyoruz.

SIKI PARA POLİTİKAMIZ DEVAM EDECEK

Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanıp, enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz.

Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunu sıkılaştıracağız.

Para politikasını enflasyonu önce tek haneli rakamlara, orta vadede ise yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edeceğiz."