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 | Özge Sönmez

Ticaret Bakanlığı duyurdu! Anne sütü satışı yasaklandı: İşte uygulanacak para cezası

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medyada yaptığı açıklamada, anne sütünün perakende ticarete ve elektronik ticarete konu edilerek satılmasının yasaklandığı duyurdu. Her bir ihlal için ise 684.214 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacak. İşte detaylar...

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Ticaret Bakanlığı duyurdu! Anne sütü satışı yasaklandı: İşte uygulanacak para cezası
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 14:51
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 15:12

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medyada yaptığı açıklamada, anne sütü satışının yasaklandığı bildirildi. Yapılan açıklamada, anne sütü satışı yapanlar, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunanlar ile bu sürece dijital ortamda aracılık eden platformlar hakkında her bir ihlal için 684.214 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağı duyuruldu.

Ticaret Bakanlığı duyurdu! Anne sütü satışı yasaklandı: İşte uygulanacak para cezası

ANNE SÜTÜ SATIŞININ CEZASI BELLİ OLDU

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişimi için hayati öneme sahip olan ve ikamesi mümkün olmayan bir besin kaynağı olarak anne sütü; bireyin sağlık durumu, beslenme alışkanlıkları ve geçmiş enfeksiyon öyküsü gibi birçok kişisel faktörden etkilenmektedir. Bu nedenle, uygun koşullarda sağılmayan, taşınmayan ve saklanmayan anne sütünün tüketimi, bebek sağlığı açısından ciddi riskler barındırmakta ve doğrudan kamu sağlığını tehdit etmektedir.

Ticaret Bakanlığı duyurdu! Anne sütü satışı yasaklandı: İşte uygulanacak para cezası

Son dönemde, başta Facebook ve Instagram gibi dijital mecralar olmak üzere çeşitli platformlarda, anne sütünün bireylerce ticari bir mal haline getirilerek, satışa sunulmaya çalışıldığı yönünde Ticaret Bakanlığı'na çeşitli bildirimler ulaşmıştır. Bu durumun yol açabileceği sağlık riskleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda, kamu sağlığının ve tüketicilerin korunması amacıyla, Ticaret Bakanlığı'nca alınan kararla:

Anne sütünün perakende ticarete ve elektronik ticarete konu edilerek satışı yasaklanmıştır.

• ⁠Yorum, ilan, tanıtım ve forum gibi dijital ortamlarda anne sütü alım-satımına yönelik içeriklerin paylaşılması ve bu tür işlemlere aracılık edilmesi de yasak kapsamına alınmıştır.

• ⁠6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; bu yasağa aykırı davranan kişiler, anne sütü satışı yapanlar, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunanlar ile bu sürece dijital ortamda aracılık eden platformlar hakkında her bir ihlal için 684.214 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilecektir.

Toplum sağlığının korunması amacıyla alınan bu karara hassasiyetle uyulması önem arz etmektedir.

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