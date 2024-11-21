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Son dakika | Ticaret Bakanlığı duyurdu! Gümrüklerde yeni sistem

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
21 Kasım 2024 08:57 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 09:00
Son dakika | Ticaret Bakanlığı duyurdu! Gümrüklerde yeni sistem

Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı, "Gümrük sistemlerinde ulusal ve ortak transit işlemlerinde kullanılan AB-Entegre NCTS Faz 5 uygulamasına geçilmiştir." açıklamasında bulundu.

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanlığı​, "Gümrük sistemlerinde ulusal ve ortak transit işlemlerinde kullanılan AB-Entegre NCTS Faz 5 uygulamasına geçilmiştir." açıklamasında bulundu.

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Kaynak: tgrthaber.com
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