Son dakika | Ticaret Bakanlığı duyurdu! Gümrüklerde yeni sistem
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
21 Kasım 2024 08:57 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 09:00
Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı, "Gümrük sistemlerinde ulusal ve ortak transit işlemlerinde kullanılan AB-Entegre NCTS Faz 5 uygulamasına geçilmiştir." açıklamasında bulundu.
Son dakika haberine göre Ticaret Bakanlığı, "Gümrük sistemlerinde ulusal ve ortak transit işlemlerinde kullanılan AB-Entegre NCTS Faz 5 uygulamasına geçilmiştir." açıklamasında bulundu.
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Kaynak: tgrthaber.com