Son dakika | Ticaret Bakanlığı'ndan haksız kazanca büyük yaptırım! Yüz milyonlarca lira ceza kesildi
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
19 Eylül 2024 08:37 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 08:42
Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı, haksız kazanç elde edenlere karşı denetimlerde, 2024 yılının ilk 8 Ayında 815 milyon lirayı aşkın idari para cezası uygulandığını duyurdu.
Ticaret Bakanlığı tüketiciyi zarara uğratarak haksız kazanç elde edenlere göz açtırmadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tüketicilerimizin menfaatlerini korumak için yaptığımız denetimlerde 2024 yılının ilk 8 ayında 815.323.796,32 TL idari para cezası uyguladık" denildi.
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Kaynak: tgrthaber.com