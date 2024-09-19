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Son dakika | Ticaret Bakanlığı'ndan haksız kazanca büyük yaptırım! Yüz milyonlarca lira ceza kesildi 

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
19 Eylül 2024 08:37 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 08:42
Son dakika | Ticaret Bakanlığı&#039;ndan haksız kazanca büyük yaptırım! Yüz milyonlarca lira ceza kesildi 

Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı, haksız kazanç elde edenlere karşı denetimlerde, 2024 yılının ilk 8 Ayında 815 milyon lirayı aşkın idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı​ tüketiciyi zarara uğratarak haksız kazanç elde edenlere göz açtırmadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tüketicilerimizin menfaatlerini korumak için yaptığımız denetimlerde 2024 yılının ilk 8 ayında 815.323.796,32 TL idari para cezası​ uyguladık" denildi.

Son dakika | Ticaret Bakanlığı haksız kazanca büyük yaptırım! Yüz milyonlarca lira ceza kesildi  - 1. Resim

Son dakika haberinin detayları geliyor...

Kaynak: tgrthaber.com
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