Son dakika | TOKİ'den indirim kampanyası! Bakan Kurum duyurdu, indirim oranı belli oldu

20 Eylül 2024 09:56 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 10:18

Son dakika haberi: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından müjdeli bir haberi paylaştı. TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşların yoğun taleplerini dikkat aldıklarını belirten Bakan Kurum, ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacaklarını duyurdu. İşte detaylar...

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum​, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konur ve iş yerleri için yüzde 25 indirim​ kampanyasının başladığını duyurdu.

TOKİ​ güvencesiyle ev​ ve iş yeri sahibi olan vatandaşların yoğun taleplerinin dikkat alındığını altını çizen Bakan Kurum, ödemeleri devam eden konut​ ve işyerleri için yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacaklarını açıkladı.

TOKİ'DEN RAHATLATACAK KAMPANYA

Kurum paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız. Ayrıca borcunun en az yüzde 25'ini kapatmak isteyen de yine aynı oranda indirim alabilecek. Hayırlı olsun"

TOKİ'NİN İNDİRİM KAMPANYASINDAN KİMLER FAYDALANACAK?

Peki Bakan Kurum'un duyurduğu TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyasından kimler faydalanacak? İşte detaylar...