Son dakika! TÜİK duyurdu: İşte en fazla ve en az konut satılan iller
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
17 May 2024 10:28 - Güncelleme : 17 May 2024 10:30
TÜİK'in aktardığı verilere göre; Türkiye genelinde konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 azaldı. Peki en fazla ve en az konut satılan iller hangileri? İşte detaylar...
Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 12 bin 406 ile İstanbul, 6 bin 272 ile Ankara ve 4 bin 427 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 18 ile Ardahan, 35 ile Hakkari ve 49 ile Tunceli oldu.
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com