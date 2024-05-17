Son dakika! TÜİK duyurdu: İşte en fazla ve en az konut satılan iller

17 May 2024 10:28 - Güncelleme : 17 May 2024 10:30

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 12 bin 406 ile İstanbul, 6 bin 272 ile Ankara ve 4 bin 427 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 18 ile Ardahan, 35 ile Hakkari ve 49 ile Tunceli oldu.

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