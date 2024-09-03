Son dakika | TÜİK enflasyon rakamları açıklandı! İşte ağustos ayı enflasyon rakamı

03 Eylül 2024 10:00 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 10:34

Son dakika haberine göre, yılın ikinci yarısı için enflasyon rakamları belli olmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekonomistlerin beklentisi ağustos ayında aylık TÜFE’nin aylık yüzde 2,64 olması yönündeydi. Temmuz ayında yüzde 3,23 olan enflasyon bu ay yüzde 2,47 oldu.

TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre %51,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,91 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI EĞİTİMDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %28,96 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %120,81 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre azalan ana grup %-1,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %11,34 ile eğitim oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Ağustos ayı itibarıyla, 22 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 118 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İŞTE ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %32,19, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,87 ve on iki aylık ortalamalara göre %66,79 olarak gerçekleşti.