Son Dakika: TÜİK enflasyon rakamları açıklandı! İşte Ekim ayı enflasyon verileri

04 Kasım 2024 10:01 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 10:15

Son dakika haberi: Merakla beklenen TÜİK enflasyon rakamları saat 10.00'da TÜİK resmi sitesi üzerinden paylaşıldı. Milyonlarca çalışanı, memuru ve emeklinin alacağı maaşı belirleyecek olan Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK verilerine göre, aylık enflasyon yüzde 2,88, yıllık enflasyon yüzde 48,58 olarak gerçekleşti. İşte ekim ayı TÜİK enflasyon verileri ile ilgili tüm detaylar...

Son dakika haberine göre, Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK verilerine göre, aylık enflasyon 2,88, yıllık enflasyon 48,58 olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki değişim 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 26,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 93,66 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -0,54 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 14,32 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Ekim ayı itibarıyla, 26 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE YÜZDE 47,10 OLDU

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 40,12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,10 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,65 olarak gerçekleşti.