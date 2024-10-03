Son dakika! TÜİK, eylül ayı enflasyon verisini açıkladı

03 Ekim 2024 10:00 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 10:18

Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Piyasa beklentisi eylül ayında enflasyonun yüzde 2,5 gelmesi yönündeydi. Eylül ayında TÜFE aylık bazda yüzde 2,97 yıllık bazda 49,38 oldu

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Enflasyon temmuz ayında 3,23, ağustos ayında 2,47 olarak açıklandı. Enflasyon, Eylül ayında bir önceki aya göre %2,97 olurken bir önceki yılın aynı ayına göre %49,38 şeklinde hesaplandı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %26,60 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %97,87 ile konut oldu.

ARTIŞIN EN YÜKSEK OLDUĞU GRUP EĞİTİM

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre azalan ana grup %-0,88 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %14,21 ile eğitim oldu.

2024 yılı Eylül ayı itibarıyla, 27 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ BELLİ OLDU

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,22, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,23 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,74 olarak gerçekleşti.