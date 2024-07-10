Son Dakika | TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsiz sayısında azalma

10 Temmuz 2024 10:24 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 10:25

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işsizlik verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, işsizlik mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşerek yüzde 8,4 oldu. İşsiz sayısı 27 bin azalarak 3 milyon 11 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11 olarak hesaplandı. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 15 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,8, kadınlarda yüzde 19,3 olarak hesaplandı.

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