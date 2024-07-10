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Son Dakika | TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsiz sayısında azalma

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
10 Temmuz 2024 10:24 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 10:25
Son Dakika | TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsiz sayısında azalma

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre işsizlik mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işsizlik verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, işsizlik mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşerek yüzde 8,4 oldu. İşsiz sayısı 27 bin azalarak 3 milyon 11 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11 olarak hesaplandı. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 15 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,8, kadınlarda yüzde 19,3 olarak hesaplandı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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