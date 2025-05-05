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 | Bengü Sarıkuş

Son dakika | TÜİK Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Son dakika haberi: TÜİK, nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3, yıllık bazda 37,86 olarak gerçekleşti.

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Son dakika | TÜİK Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 10:17

Son dakika haberine göre; Nisan ayına yönelik enflasyon verileri belli oldu! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3, yıllık bazda 37,86 olarak gerçekleşti.

TÜFE YILLIK %37,86 ARTTI, AYLIK %3,00 ARTTI

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %48,73 artış olarak gerçekleşti.

Son dakika | TÜİK Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
Son dakika | TÜİK Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %36,09 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %36,09 artış, ulaştırmada %22,76 artış ve konutta %74,07 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %9,21, ulaştırmada %3,84 ve konutta %9,98 oldu.

Son dakika | TÜİK Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %2,01 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %2,01 artış, ulaştırmada %3,80 artış ve konutta %4,66 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,51, ulaştırmada %0,57 ve konutta %0,74 oldu.

Son dakika | TÜİK Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,10 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,71 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,81 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,82 artış olarak gerçekleşti.

Son dakika | TÜİK Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

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