Son dakika | TÜİK verileri duyurdu! Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu

03 Temmuz 2024 10:00 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 10:17

Son dakika haberine göre, milyonların ve piyasaları beklediği enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Elektriğe yapılan yüzde 38 zam ve akaryakıt fiyatlarının etkileyeceği ifade edilen haziran ayı TÜFE’si beklentilerin altında geldi. TÜİK enflasyon rakamları ile beraber milyonlarca çalışan ve emeklinin maaş zammı oranı da belirlenmiş oldu.

HAZİRAN AYI TÜFE'Sİ BELLİ OLDU

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,07 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %47,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %107,11 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-0,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %3,79 ile konut oldu

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Haziran ayı itibarıyla, 35 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 103 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.