Son dakika | Turizmde tarihi rekor! Bakan Ersoy dev geliri açıkladı

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

31 Ekim 2024 10:29 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 10:56

Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: ''Üçüncü çeyrekte 23,2 milyar dolar turizm geliri elde ettik. Bu rakam bir çeyrekte elde edilen en yüksek turizm geliri oldu.''

Kültür ve Turizm Bakanı​ Mehmet Nuri Ersoy​, Ocak - Eylül ayı turizm verilerini açıkladı. Türkiye'nin üçüncü çeyrekte 23,2 milyar dolar turizm geliri elde ettiğini belirten Ersoy, "Bu rakam bir çeyrekte elde edilen en yüksek turizm geliri oldu'' dedi. Bakan Ersoy ayrıca 2024 ziyaretçi sayısı hedefinin 61 milyon olduğunu açıklarken ilk 9 ayda 46,9 milyar dolar gelir elde edildiğini dile getirdi. Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları: YÜZDE 10 VE ÜZERİ ARTIŞ BEKLENTİSİ 2023 yılında ilk 9 ayda 45 milyon ziyareti yakalamıştık. Bu yıl ülkemize 49 milyon 181 bin ziyaretçi geldi.

Yüzde 61.2'lik ziyaretçi sayısında artış görüyoruz.

Temmuz - Ağustos ayında Avrupa Futbol Şampiyonası ve Paris Olimpiyatları nedeniyle ziyaretçi sayısında düşüş bekliyorduk.

Temmuz ayında yüzde 1.2'lik artış oldu. Ağustos ayında toparlanma başladı ve yüzde 2.7 artış gerçekleşti. Eylül ayını yüzde 6.2'lik bir artışla kapattık. Ekim ayını tahminen yüzde 10 ve üzeri bir artışla kapatacağız. EN ÇOK RUSLAR GELDİ Yıl sonu ziyaretçi hedefimizi 61 milyon olarak revize ediyoruz.

Ülkelere göre ziyaretçilerde birinci sırada 5,5 milyon ziyaretçi ile Rusya var.

5,2 milyon ziyaretçi ile Almanya ikinci sırada yer alıyor. 3,7 milyon ziyaretçi ile Birleşik Krallık ise üçüncü sırada.

Son çeyrekte Almanya ve Birleşik Krallık'ın Rusya'ya yaklaşacağını umuyoruz.

Yılın ilk 9 ayında turizmden 46,9 milyar dolar gelir elde ettik. İlgili Haberler Türk seyahatseverin gözdesi Mısır, Antalya turizm fuarında fark oluşturdu Turizm geliri ve ziyaretçi sayısı arttı! Ülkeye en çok gezi ve eğlence için geldiler