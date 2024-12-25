Son dakika: TÜRK-İŞ Başkanı'ndan asgari ücret açıklaması! "Artık toplantılara katılmayacağız"

25 Aralık 2024 14:40 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 15:40

Yeni yılda uygulanacak asgari ücret yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olarak belirlendi. İşçi tarafını temsil eden Türk-İş, son asgari ücret toplantısına katılmadı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, yeni asgari ücret hakkında konuştu. Atalay, "Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe, asgari ücret komisyonuna katılmayacağız." açıklamasında bulundu.

Asgari ücret zammının enflasyona etkisini açıkladı! Her şeye yüzde 30 zam mı gelecek? Olacakları tek tek anlattı

Asgari ücret zammının enflasyona etkisini açıkladı! Her şeye yüzde 30 zam mı gelecek? Olacakları tek tek anlattı

Yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısını TÜRK-İŞ​ katılımı olmadan gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti yüzde 30 artışla 22 bin 104 TL olarak açıkladı. "Rakamdan haberimiz yoktu" diyen TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu. TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıktığını açıkladı.

TÜRK-İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Atalay'ın açıklamaları şöyle;

Asgari ücret geçim ücreti oldu, ülkenin yarısı asgari ücretle çalışıyor. Üç toplantıda da taraflar masaya rakam getirmedi. Kararı asgari ücret ile yaşayanlar versin dedik. İnsanca yaşamayı mümkün kılacak bir tutarda olmalı, asgari ücret pazarlık konusu yapılmamalı.

ÇIKAN RAKAMDAN HABERİMİZ YOKTU

Son 30 yılda 6 kere oy birliğiyle, 2 kere hükümetle karar aldık, 22 kere muhalefet şerhi koyduk.

Dün toplantıya katılmadık, rakamdan haberimiz yoktu. Bu ücretin yıllık da 6 aylık da olsa kabul edilebilir bir tarafı yok.

İşveren ile hükümet anlaştı, kabul edilemeyecek bir rakam açıkladı."

ARTIK TOPLANTILARA KATILMAYACAĞIZ

İşçinin, sendikanın, fakir fukaranın talebine makul bir cevap vermek lazım. Biz bu komisyonda 50 senedir varız. Bu komisyon adil değil, antidemokratik bir komisyon.

Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe, asgari ücret komisyonuna katılmayacağız."

TÜRK-İŞ'İN TALEBİ 29 BİN 583 LİRAYDI

TÜRK-İŞ tarafından Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısından sonra yapılan açıklamada, asgari ücretin yüzde 45 oranında enflasyon zammı ve yüzde 20 refah payı ile 29 bin 583 lira olması talep edilmişti.