Son dakika! Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti

01 May 2024 00:27 - Güncelleme : 01 May 2024 01:18

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, altı ay süreli vadeli hesaplar için uygulanan vergi kesintisi oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e çıkarıldı. Ayrıca, bir yıla kadar olan vadeli hesaplardaki kesinti oranı yüzde 3'ten yüzde 5'e yükseltildi.

Bir yıldan daha uzun vadeli mevduatlar için kesinti oranı yüzde 2,5 olarak sabitlenirken, Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki sıfır vergi kesintisi uygulamasının süresi 31 Temmuz 2024'e kadar uzatıldı.

STOPAJ NEDİR?

Stopaj, kişinin elde ettiği gelir üzerinden devlet tarafından alınan gelir vergisidir.

Mevduat stopajı ise bankada bulunan mevduat hesabından elde edilen faiz gelirinden kesilen vergidir. Vadeli mevduat hesaplarındaki stopaj oranı döviz cinsine ve vadeye göre değişiklik gösterir.