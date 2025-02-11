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Ekonomi
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 | Suat Vilgen

Son dakika | Türkiye'den enerjide dev imza! Bakan Bayraktar duyurdu

Son dakika haberi: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının Türkiye'ye gelişini sağlayacak anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

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Son dakika | Türkiye'den enerjide dev imza! Bakan Bayraktar duyurdu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 13:15
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 13:35

Son dakika haberine göre Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " Türkiye-Türkmenistan enerji iş birliğinde tarihi bir adım attık. BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının ülkemize gelmesini sağlayacak anlaşmayı imzaladık" ifadelerini kullandı.

İLK AKIŞ 1 MART'TA

Bakan Bayraktar X'ten yaptığı açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi: "Geçen yıl mart ayında Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdoğan ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov huzurunda Antalya’da imzaladığımız doğal gaz alanında iş birliğimizin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptının somut çıktısına bugün ulaşmış olduk.

Anlaşma kapsamında gaz akışının 1 Mart 2025 itibarıyla başlaması planlanmaktadır. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız bu anlaşma ile ülkemizin ve bölgemizin doğal gaz arz güvenliğini güçlendirirken iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini daha ileriye taşıyacağız."

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#Ekonomi
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