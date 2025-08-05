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 | Banu İriç

Son dakika | Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde bazı araçlar için süre uzatıldı!

Son dakika haberine göre ticari araçlarda zorunlu hale getirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için süre ertelendi. Hangi araç türleri için sürenin uzatıldığı açıklamada detaylandırıldı.

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Son dakika | Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde bazı araçlar için süre uzatıldı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 18:03
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 18:21

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi uygulamasına ilişkin yeni açıklama yapıldı. Bazı araç türleri ve akaryakıt istasyonları için sistem yıl sonuna kadar ertelendi.

Son dakika | Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde bazı araçlar için süre uzatıldı!

BENZİN VE MOTORİN DIŞINDA ARACI OLANLAR DİKKAT

mükelleflerinin ticari amaçla kullandıkları araçlara Taşıt Tarıma Birimi (TTB) taktıma süresi 30 Haziran 2025 itibarıyla sona erdi. Benzin veya motorin kullanıcıları için süre bitti. Ancak birden fazla yakıt türüyle çalışan araçlar ya da motorin ve benzin dışında çalışan araçlar için TTB taktırma süresi 31 Aralık 2025'e kadar ertelendi.
Akaryakıt istasyonlarındaki benzin ve motorin dışı yakıt sağlayan pompalar için TTO (Taşıt Tanıma Okuyucu) sistemi taktırma zorunluluğu da yine yıl sonuna kadar uzatıldı.

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ETİKETLER
#vergi
#Ulusal Taşıt Tanımasistemi
#Ttb
#Tto
#Akaryakıt İstasyonları
#Yıl Sonu
#Ekonomi
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