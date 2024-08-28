Son dakika! Vergi rekortmenleri açıklandı: İlk ikiye Bayraktar damgası

28 Ağustos 2024 10:20 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 10:39

Haluk Bayraktar, 2021 ve 2022 senelerinde de rekortmen listesinde yer almıştı

Haluk Bayraktar, 2021 ve 2022 senelerinde de rekortmen listesinde yer almıştı

Son dakika haberine göre; Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmenlerini açıkladı. GİB'in paylaştığı listenin ilk 3 sırası 2022 yılına göre herhangi bir değişiklik göstermedi.

VERGİ REKORTMENİ SELÇUK BAYRAKTAR OLDU

Listenin ilk sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar bulurken, ikinci sırada Haluk Bayraktar, üçüncü sırada ise Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

BAYRAKTAR'IN ÖDEDİĞİ VERİ 2 MİLYAR TL'Yİ BULDU

2023'ün vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar'ın listenin ilk sırasını 1,95 milyar TL'lik tahakkuk ile aldı. Rahmi Koç'un tahakkuk eden vergisi 480 milyon lira olarak kaydedildi.

Listenin beşinci sırasında yer alan İpek Kıraç'ın tahakkuk eden vergisi 480 milyon lira oldu. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, 261,7 milyon liralık tahakkuk ile 7'nci sırada yer aldı.

KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLİĞİ

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı listede kurumlar vergi rekortmenlerine de yer verildi. Listenin ilk üçünde sırasıyla Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve Akbank bulunuyor.