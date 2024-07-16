Son dakika | Yurt dışına çıkış harcı zammı belli oldu! İşte yeni rakam

16 Temmuz 2024 12:20 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 13:39

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Son dakika haberi: Hükümetin üzerinde durdurduğu yeni vergi paketinde tartışmalara neden olan yurt dışına çıkış harcı bedeli belli oldu. 150 liradan bin 500 TL'ye çıkarılacağı iddia edilen harç ücretinin 500 TL olacağı öğrenildi.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA GELDİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler vergi paketi kanun teklifinin 53 maddeden oluştuğunu ifade etti. Güler açıklamalarında kritik detaylara değinerek şunları kaydetti:

Vergi Paketi teklifimiz toplam 53 maddeden oluşuyor. Kısa vadeli sigorta kolları prim oranını yüzde 2'den yüzde 2,25'e çıkarıyoruz. İşverenlere sağlanan 5 puanlık sosyal güvenlik destek priminin Hazine tarafından ödenmesine ilişkin uygulamayı sonlandırıyoruz.

MAKUL BİR DÜZENLEME

Kayıt dışı cezalarında etkinliğin artırılmasıyla ilgili düzenlemeye gidiyoruz. Yurt dışına çıkış harcını 500 TL'ye çıkaracağız, her yıl yeniden değerleme oranında artacak. Güler, reform paketi taslağında 1500 lira olacağı öne sürülen yurt dışı çıkış harcında makul bir düzenleme yapıldığını ifade etti.

ÇOK KAZANANADA VERGİ RAFA KALKTI

Öte yandan vergi reformu taslağına eklenmesi beklenen az kazanandan az, çok kazanan çok vergi uygulamasının paketten çıkarıldığı öğrenildi. Vergi teklifinin kesinlikle dar gelirliye yük getirmeyeceği, kayıt dışılığı önleyeceği, etkinlik, adalet ve verimliliği sağlayacak düzenlemeler içerdiği bildirildi.

Ayrıca başkasının POS cihazını ve IBAN'ını kullananlara para cezası da öngörülüyor.