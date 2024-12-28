Son dakika | Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışına çıkış harcına zam geldi!

28 Aralık 2024 00:30 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 00:43

Son dakika haberi: Yurt dışına çıkış harç tutarı 500 TL'den 710 TL’ye yükseltildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar...

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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının pasaportlarıyla yurt dışına çıkış yaparken ödemesi gereken bir vergi türü olan yurt dışına çıkış harcına zam yapıldı. Son dakika haberine göre, yurt dışına çıkış harç tutarı 710 TL'ye çıktı.

Yurt dışına çıkış harcı, yurt dışına çıkmadan evvel vergi daireleri, mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, yetkili bankalar ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) veznelerine makbuz karşılığında ödenebilecek.

Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığının Dijital Vergi Dairesi​ ve GİB mobil uygulamaları ile yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla da yurt dışına çıkış harcı ödenebilecek.

710 LİRAYA ÇIKTI

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre 2025 yılında geçerli olacak yurt dışı çıkış harcı 710 TL oldu. 2024 yılında 150 TL'den 500 TL'ye çıkan harç ücreti yeniden zamlandı.

Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar 1 Ocak itibariyle yurt dışı çıkış harcı öderken 710 TL ödeme yapacak.