Son dönemin modası Ajda bilezik alanlar dikkat: Yatırım yapayım derken aslında paranızı nasıl eritiyorsunuz?

GÖSTERİŞLİ TASARIMLARIN ARKASINDAKİ AĞIR İŞÇİLİK MALİYETİ

Altın yatırımı dendiğinde ekonomi uzmanlarının aklına gelen ilk temel kurallardan biri, satın alınan ürünün işçilik maliyetinin mümkün olan en düşük seviyede tutulması zorunluluğudur. Yıllardır Anadolu'da bilinen ve geleneksel olarak tercih edilen burma bilezikler veya standart gram altınlar, tamamen yatırım odaklı üretildikleri için alım satım işlemleri arasındaki makas aralığı oldukça düşük seyretmektedir. Fakat Ajda bilezik olarak adlandırılan ve ince altın tellerin özel makinelerde ustalıkla örülmesiyle şekillendirilen takılar, ciddi bir atölye mesaisi ve tasarım süreci gerektirdiği için yüksek işçilik bedelleriyle vitrine çıkmaktadır. Tüketici bu gösterişli ürünü satın alırken sadece altının o günkü gram değerini değil, aynı zamanda ustanın el emeğini, atölye kârını ve tasarım bedelini de peşin olarak ödemek zorunda bırakılmaktadır.