Son dönemin modası Ajda bilezik alanlar dikkat: Yatırım yapayım derken aslında paranızı nasıl eritiyorsunuz?

Altın fiyatlarındaki rekor yükseliş ivmesiyle birlikte vatandaşlar güvenli liman arayışına girerken, piyasayı "Ajda bilezik" çılgınlığı sardı. Gösterişli yapısı sebebiyle hem şık bir takı hem de kazançlı bir yatırım aracı olarak rağbet gören bu ürünlerin, aslında kuyumcu tezgahlarında büyük bir finansal tuzağı barındırdığı anlaşıldı. Finans analistleri ve uzman kuyumcular, işçilik maliyetlerinin hesaplanmasındaki ince detayları açıklayarak yatırımcıları acil olarak uyardı.

Geleneksel yatırım aracı altının gram fiyatı küresel piyasalarda tarihi zirvelerini test ederken, elindeki nakdi değerlendirmek isteyenler soluğu kuyumcular çarşısında aldı. Son dönemde bilhassa sosyal medya fenomenlerinin de etkisiyle hızla popülerleşen Ajda bilezikler, zarif tasarımları sayesinde altın alıcılarının bir numaralı tercihi konumuna yükseldi. Ancak birikimini tamamen bu popüler takıya bağlayan birçok tüketici, acil nakit ihtiyacıyla ellerindeki ürünleri satmak istediklerinde karşılaştıkları büyük fiyat farkı karşısında hüsrana uğramaktan kurtulamadı. Piyasada hızla yayılan kulaktan dolma yatırım tavsiyelerinin, vatandaşın cebinde yıllarca telafi edilemeyecek gizli bir hasara neden olduğu piyasa verileriyle belgelendi.

GÖSTERİŞLİ TASARIMLARIN ARKASINDAKİ AĞIR İŞÇİLİK MALİYETİ

Altın yatırımı dendiğinde ekonomi uzmanlarının aklına gelen ilk temel kurallardan biri, satın alınan ürünün işçilik maliyetinin mümkün olan en düşük seviyede tutulması zorunluluğudur. Yıllardır Anadolu'da bilinen ve geleneksel olarak tercih edilen burma bilezikler veya standart gram altınlar, tamamen yatırım odaklı üretildikleri için alım satım işlemleri arasındaki makas aralığı oldukça düşük seyretmektedir. Fakat Ajda bilezik olarak adlandırılan ve ince altın tellerin özel makinelerde ustalıkla örülmesiyle şekillendirilen takılar, ciddi bir atölye mesaisi ve tasarım süreci gerektirdiği için yüksek işçilik bedelleriyle vitrine çıkmaktadır. Tüketici bu gösterişli ürünü satın alırken sadece altının o günkü gram değerini değil, aynı zamanda ustanın el emeğini, atölye kârını ve tasarım bedelini de peşin olarak ödemek zorunda bırakılmaktadır.

Bozdurma anı geldiğinde ise kuyumcular ürünü sadece hurda altın değeri üzerinden geri almakta, başlangıçta ödenen o yüksek tasarım ve işçilik bedelini doğrudan toplam fiyattan kesmektedir. Üstelik Ajda bileziklerin genellikle tekli değil, kolda gösterişli durması amacıyla onlu veya yirmili setler hâlinde satın alınması, yaşanan maddi kaybın boyutlarını da aynı oranda katlayarak artırmaktadır. Bu acımasız ticaret matematiği yüzünden, altın fiyatları genel piyasada büyük bir artış gösterse bile, bileziği alan kişi aradaki işçilik farkını kapatamadığı için kâra geçmek bir yana dursun, ana parasından çok ciddi oranlarda zarar etmektedir.

ALTIN ALIRKEN YAPILAN EN BÜYÜK YATIRIM HATALARI

  • Takı Amaçlı Ürünleri Yatırım Sanmak: Üzerinde değerli taş, özel el işlemesi veya fırınlanmış renkli mine bulunan gösterişli takılar, bozdurulurken yüzde otuzlara varan oranlarda anında değer kaybederek yatırımcısına büyük bir finansal şok yaşatmaktadır.
  • Kuyumcular Arası Fiyat Araştırması Yapmamak: Serbest piyasa ekonomisi kuralları gereği her sarrafın kendi inisiyatifiyle uyguladığı kâr marjı ve gram fiyatı değişiklik gösterdiğinden, tek bir dükkandan fiyat alarak işlem yapmak zararı katlayarak artırmaktadır.
  • Sahte Veya Ayarı Düşürülmüş Ürün Tuzağına Düşmek: Güvenilir olmayan merdiven altı işletmelerden faturasız ve garanti sertifikasız alınan bileziklerin, satılmak istendiğinde yirmi iki ayar yerine on dört ayar çıkması sıklıkla rastlanan bir dolandırıcılık türü olarak adli kayıtlara geçmektedir.

Bu kritik hatalar, uzun vadeli tasarrufların kısa sürede heba olmasına ve aile bütçelerinin çökmesine zemin hazırlamaktadır. Güvenli liman olarak görülen altın piyasasında bile finansal bilgi eksikliğinin ne kadar büyük çöküşlere neden olabildiği uzman raporlarıyla net bir biçimde kanıtlanmıştır. Bilinçli bir tüketici olmanın ve piyasa dinamiklerini araştırmanın, en az yatırım yapılacak sermaye kadar kıymetli bir değer olduğu ekonomi çevrelerince sıkça vurgulanmaktadır.

UZMANLARDAN BİRİKİMLERİ KORUYACAK GÜVENLİ TAVSİYELER

Finans piyasası analistleri ve deneyimli sarraflar, gerçekten yatırım amacı güden kişilerin gösterişten tamamen uzak durarak işçiliksiz ürünlere yönelmesi gerektiğini şiddetle tavsiye etmektedir. Devlet darphanesi tarafından basılı gram altınlar, çeyrek, yarım veya tam altın gibi standart sarrafiye ürünleri, piyasadaki alım satım makas aralığının en az olduğu son derece güvenilir seçenekler arasında başı çekmektedir. Eğer hem takılsın hem de ileride zor günlerde satıldığında değer kaybetmesin düşüncesiyle bir bilezik alınacaksa, ajda veya kelepçe modeller yerine işçiliği yok denecek kadar az olan üçlü burma veya kibrit çöpü bileziklerin tercih edilmesi ekonomik açıdan mantıklı görülmektedir.

Yasal Uyarı: Bu haber metninde yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, genel nitelikte olup yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

