Son gün 30 Nisan! Araç sahipleri dikkat!

Akaryakıt istasyonu işletenler ve tanıma uyan araç sahipleri için Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi zorunluluğu getirilmişti. GİB, sisteme uyum için tarihleri açıklamıştı, şimdi de yaklaşan takvimi hatırlatarak ceza yememeleri için muhatapları uyardı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile ilgili yükümlülükleri hatırlattı. Hem akaryakıt istasyonları hem de taşıt sahipleri için bazı donanımları taktırma zorunluluğu bulunuyor.

GİB, akaryakıt piyasasında kayıt dışılığı önlemek ve eşit rekabet ortamı sağlamak amacıyla yürürlüğe giren Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kapsamında, ilgili düzenlemeleri ve son tarihleri bir kez daha kamuoyuna duyurdu.

KİM NE TAKMALI

Akaryakıt istasyonları, en az bir pompa ünitesinde yer alan tabanca aparatlarına Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) ve Tabanca İletişim Modülü (TİM) takmak zorunda.

Taşıt sahipleri ise;

İşletmeye dahil veya kiralama yoluyla edinilen araçlara ve işte kullanılan tüm taşıtlara Taşıt Tanıma Birimi (TTB) taktırmakla yükümlü.

SİSTEMDE ÖNEMLİ TARİHLER

31 Ocak 2025: Benzin veya motorin kullanan araçlar için TTB takma son tarihi (çoğu ticari araç dahil).

31 Aralık 2025: Benzin veya motorin dışı yakıt (örneğin LPG, CNG) kullanan araçlar için TTB takma süresinin sonu.

1 Temmuz 2025: UTTS kapsamına doğrudan girmeyen, ancak sistem kullanan araçlar için TTB takma zorunluluğu başlıyor.